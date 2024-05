Märjamaal tuvastati kolm koolibussi, mis poleks tohtinud lapsi vedada

Kesk-Eesti politseijaoskonna patrulltalituse grupijuht Janno Tobi ütles Delfile, et kontrolli tulemused näitasid, et puudusi oli nii busside tehnilise seisukorra kui ka dokumentatsiooniga.

„Kokku tuvastasime kontrolli käigus kolm bussi, millega ei oleks tohtinud reisijaid vedada. Ühel bussil tuvastasime rikke pidurisüsteemis ja põranda küljest lahti tulnud reisija istme. Ka tulekustuti oli seal kinnitatud nõnda, et tulekahju korral ei oleks seda kiirelt kätte saanud. Teisel bussil oli esiklaasis mõra. Need kaks bussi suunasime erakorralisele ülevaatusele ja nendega kuni puuduste kõrvaldamiseni ning ülevaatuse läbimiseni reisijaid vedada ei tohi. Kolmandal bussil oli taas tulekustuti kinnitatud selliselt, et seda ei oleks tulekahju tekkimisel kasutada saanud. Kuna juht likvideeris puuduse kohapeal, siis sai tema siiski edasi sõita,“ rääkis ta.

Tõsisemad rikkumised puudutasid tulekustuteid

„Kõik need rikkumised on lubamatud, kuid eriti kurb oli näha kaablivitsadega kinnitatud tulekustuteid, eriti arvestades, et 2019. aastal toimus Raplamaal õnnetus, kus õpilasi vedanud buss põles maha,“ ütles Tiitson. „Ka seal oli tulekustuti kaablivitsaga kinnitatud, mistõttu ei saanud koheselt tuld kustutada. Üldjuhul tõstavad lähiajaloos juhtunud õnnetused teadlikkust, kuid hetkel see paika ei pidanud.“