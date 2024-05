VIDEO | Aasta eurooplane Kusti Salm: meist ei rulli mitte keegi üle

Tänavu aasta eurooplaseks valitud Salm sõnas, et aunimetus on tunnustus kümnetele inimestele kaitseministeeriumist, Eesti kaitseväest ja riigi kaitseinvesteeringute keskusest. „Meie diplomaatia eesliinil on väga palju inimesi, kes on absoluutselt andekad ning teevad kõige paremat tööd, mis kunagi tehtud on,“ ütles ta.

Euroopa päev tähendab Salmile, et Eesti on suutnud ümber pöörata 9. mai varasema tähenduse. „Nagu „Nukitsamehe“ filmis, kus pimedast mädanenud metsast astud sillerdavale aasale,“ võrdles ta. „Inimeste jaoks seostub Euroopa päev vabaduse, arengu, võimaluste ja kõige muu heaga, mitte kogu muu jamaga, mis 9. mai eelneva tähistamisega kaasas käis,“ lisas Salm.

Kuigi Eestis on selge arusaam, et Ukraina peab sõja võitma, siis sama ei saa öelda kogu Euroopa kohta. Kaitseministeeriumi kantsleri sõnul tuleb diplomaatidel Ukraina toetuse suurendamiseks kasutada kavalust. „Kaitsetööstusega käivad kaasas töökohad, investeeringud, kasv, uued tehased. See on asi, mis üleüldiselt meeldib inimestele igas maailma riigis,“ rääkis Salm. Samuti arvab ta, et poliitikud peaksid rohkem poliitilist vastutust võtma.