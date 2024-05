Armeenia ja Venemaa juhid kohtusid keset kasvavaid pingeid kauaaegsete liitlaste vahel

Putin võõrustas Pašinjani pärast Euraasia majandusliidu tippkohtumist. Kohtumine toimus päev pärast seda, kui Putin alustas oma viiendat ametiaega, vahendab The Associated Press.

Putin ütles kõneluste alguses, et kahepoolne kaubandus kasvab, kuid tunnistas „mõnesid piirkonna julgeolekut puudutavaid probleeme“.

Viimati detsembris Moskvat külastanud Pašinjan ütles, et „teatud probleemid on sellest ajast peale kuhjunud“.

Armeenia suhted oma kauaaegse liitlase Venemaaga on muutunud üha pingelisemaks pärast seda, kui Aserbaidžaan korraldas septembris välkrünnaku Karabahhi piirkonna tagasivõitmiseks.

Armeenia võimud süüdistasid Mägi-Karabahhi lähetatud Vene rahuvalvajaid selles, et nad ei suutnud Aserbaidžaani rünnakut peatada. Moskva lükkas süüdistused tagasi väites, et vägedel ei olnud sekkumiseks mandaati.

Lisaks on Kremlit vihastanud Pašinjani püüdlused süvendada sidemeid läänega ja distantseerida Armeeniat Moskva domineeritud julgeoleku- ja majandusliitudest.

Pašinjani Moskva visiidi ajal teatas Armeenia välisministeerium, et riik lõpetab tasude maksmise Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsioonile (CSTO). Varasemalt on Armeenia peatanud organisatsioonis osalemise, et tugevdada sidemeid Euroopa Liidu ja NATOga.