Poola välisminister: iga riik peab üleval pidama üht armeed, kas oma või võõrast. Oma tuleb odavam

Koos välisminister Margus Tsahknaga antud pressikonverentsil märkis Poola välisminister Radosław Sikorski alustuseks, et talle teeb erilist rõõmu Eesti välisministeeriumi hoone külastamine, sest kunagi oli see siinse kompartei peakorter. „Mis võiks olla sümboolsem,“ sõnas minister.

Eesti ja Poola suhetest rääkides ütles Sikorski, et oleme enamikus küsimustes ühel nõul ja jagame osalt ka samu probleeme. Ta lisas, et nii Eesti kui ka Poola ületab märgatavalt NATO kaitsekulude soovituslikku taset ja on ka Ukraina toetamise suhtarvult esirinnas.