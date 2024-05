VIDEO JA FOTOD | Politsei viis Narvas jaoskonda mehe Georgi lindi kandmise tõttu

„Täna pärastlõunal märkasid politseinikud Narvas Koidu tänaval meest, kes kandis Georgi linti,“ sõnas Narva politseijaoskonna patrullitalituse juht Silver Pälsing Delfile. Tegemist on agressorriiki toetava sümboliga, mistõttu toimetasid politseinikud 52-aastase mehe jaoskonda, kus tema suhtes alustati väärteomenetlust.

Karistusseadustiku vastavas paragrahvis seisab, et agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemisega seotud sümboli avaliku eksponeerimise eest neid tegusid toetaval või õigustaval viisil on ette nähtud karistus kuni 1200 eurone trahv või arest.

„Agressiooni toetav sümboolika on Eestis keelatud ja reageerime sellele kindlasti, alustades menetluse.“ Pälsingu sõnul on keelatud sümboolikaga seotud juhtumid langustrendis ning praeguse seisuga on tänavu vähem sümboolikaga seotud rikkumisi, kui mullu.