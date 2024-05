Lääne-Harju patrulltalituse grupijuht Karl Kalda ütles, et täna kell 14.03 sai politsei teate, et Põhja-Tallinnas Telliskivi tänaval pargitud sõidukis võib olla ohtlik seade. Politsei on ümberkaudse liikluse nii jalakäijatele kui ka sõidukitele piiranud. Päästeameti demineerijad kontrollivad sõidukit.