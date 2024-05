Venemaa asevälisminister: vastaste eskalatsioonikurss paneb heidutust tugevdama. Tuumaõppused on selle element

„Võimalused tuumarelva kasutamiseks esimesena on doktriinis ja tuumaheidutuse riikliku poliitika alustes täpselt kirjas. Antud hetkeks mingeid muudatusi selle kohta ei ole, aga muutub olukord ise. Seetõttu on see, milline on selle valdkonna baasdokumentide ja meie julgeoleku tagamise vajaduste suhe, pideva analüüsi objekt,“ ütles Rjabkov ajakirjanikele, vahendab Interfax.