Putin: Venemaa teeb kõik, et hoida ära globaalset kokkupõrget, aga meie strateegilised jõud on alati lahinguvalmis

„Täna näeme me, kuidas tõde Teise maailmasõja kohta püütakse moonutada. See segab neid, kes on harjunud üles ehitama oma sisult koloniaalset poliitikat silmakirjalikkusele ja valele. Nad võtavad maha memoriaale tõelistele natsismiga võitlejatele, asetavad pjedestaalidele reetureid ja hitlerlaste käsilasi, tõmbavad kriipsu peale mälestusele sõdur-vabastajate kangelaslikkusest ja õilsusest, sellest suurest ohvrist, mille nad tõid elu nimel,“ jätkas Putin.