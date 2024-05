Kas plaanid remonti? Loe, millal tasub appi võtta Remondilaen

Maja renoveerimine

Äriruumide remont

Miks valida Remondilaen kinnisvara tagatisel?

Kuna elu- ja äripindade remont tasub ette võtta korraga suuremas mahus, on see ka keskmisest suurem investeering, mistõttu on remonditööd otstarbekas finantseerida kinnisvara tagatisel laenuga. Põhjus on selles, et kinnisvara tagatisel laen on soodsama intressimääraga ning laenusummat saab tagastada pikema maksetähtajaga. Sel moel on igakuised tagasimaksed väiksemad, jõukohasemad ja laen mõistlikum kui tagatiseta laenud ning järelmaksud.