OTSEBLOGI JA FOTOD | Vabaduse väljakul tähistatakse Euroopa päeva

Tänasel Euroopa päeva seminaril „Minu Eesti, minu Euroopa. 20 aastat hiljem“. Seminaril andis Eesti peaminister Kaja Kallas aasta eurooplase tiitli üle kaitseministeeriumi kantslerile Kusti Salmile. Peale seda anti aastate eurooplase tiitel üle endisele presidendile Toomas Hendrik Ilvesele. Samal seminaril on ka arutelu kell 13.15, kus osalevad endised Eesti presidendid Toomas Hendrik Ilves ja Kersti Kaljulaid, peaminister Kaja Kallas ning Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson. Arutletakse Eesti seniste saavutuste ja tuleviku väljavaadete üle Euroopa Liidus. Delfi kannab tervet üritust üle otsepildis.

Euroopa päeval kutsub inimõiguste keskus kokku Euroopa Parlamendi kandidaadid, et arutleda selle üle, kas ja kuidas iga Eesti inimene Euroopa asjades kaasa saab rääkida. Kell 15.15 algab arutelu, kus sõna saavad Marina Kaljurand, Margus Tsahkna, Lavly Perling, Evelyn Sepp, Luukas-Kristjan Ilves ja Urmas Reinsalu. Arutelu modereerib Sigrid Solnik.

Tallinna Vabaduse väljakule tuuakse kell 15.00 mitmesugust tehnikat. Tutvuda saab Euroopa Liidu riikide maitsete ja kultuuridega. Kohal on ka politseikoerad, kes huvilistele oma oskusi esitlevad. Euroopa Liidu telgis on avatud Slava Ukraina kohvik, mille missiooniks on toetada Ukrainat ja ukrainlasi. Kell 18.00 algab Vabaduse väljakul tasuta kontsert „Meie Euroopa. Meie NATO“, kus esinevad Bedwetters, nublu ja Gameboy Tetris ning Tommy Cash.