OTSEPILT ja -BLOGI | Valitsuse pressikonverentsil annavad aru peaminister Kaja Kallas ja kolm ministrit

Valitsuses on palju arutelu tekitanud riigieelarve ja just see, kuidas aina suurenevat miinust katta. Rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond) ütles kolmapäeval, et kärmelt peaks vastu võtma 175 miljoni euro suuruse negatiivse lisaeelarve. Kust kärpida, on veel lahtine.