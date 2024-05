Biden teatas, et ei anna Iisraelile teatud relvi, kui viimane Rafahit ründab

Biden ütles, et Ühendriigid tagavad endiselt Iisraeli julgeoleku, sealhulgas raketikaitsesüsteemi Raudkuppel toimimise ja Iisraeli võime rünnakutele vastata, aga ta blokeerib selliste relvade saatmise, mida võidakse kasutada Rafahi tihedalt asustatud piirkondades, kus varjab end üle miljoni palestiinlase, vahendab New York Times.

Biden oli juba eelmisel nädalal peatanud 3500 pommi Iisraelile saatmise mure tõttu, et neid võidakse kasutada Rafahis. Tegemist on esimese korraga, kui Biden püüab USA relvade abil mõjutada seda, kuidas Iisrael sõda peab.

„Aga see on lihtsalt vale. Me ei kavatse... me ei kavatse anda relvi ja suurtükimürske, mida on kasutatud,“ lisas Biden.