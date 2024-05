Lapsega juhtunud liiklusõnnetus Rakveres viis mõlema osapoole otsinguteni

Rakvere politseijaoskonna välijuht Tauno Lempu palus pärast õnnetust abi poisi tuvastamisel, et veenduda tema heaolus. „Laps võis õnnetuse järel ehmuda ega pruukinud aru saada, et vajab arstiabi. Tahame kindlaks teha, et temaga on kõik korras. Palume kõigil, kes tunnevad poisi kirjelduse järgi ära, sellest teada anda. Kui poiss peaks kodus õnnetusest rääkima, siis palume, et vanemad meiega ühendust võtaksid,“ ütles politsei välijuht.