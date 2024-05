Ühendkuningriik saadab välja Vene diplomaadi, keda nimetati spiooniks

Kolmapäeval parlamendi alamkojas tehtud avalduses nimetas siseminister James Cleverly diplomaati „deklareerimata sõjaväeluure ohvitseriks“ ja ütles, et ta saadetakse riigist välja osana laiemast „pahaloomulise tegevuse“ piiramisest, vahendab Politico.

Briti valitsus viitas teates ka küberturvalisuse rikkumisele, milles süüdistatakse Venemaa Föderaalset Julgeolekuteenistust (FSB). „Ma kuulutan välja meetmete paketi, et teha Venemaale selgeks, et me ei salli selliseid näilisi eskalatsioone,“ ütles Cleverly.