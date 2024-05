Indias vahistati neli isikut, kes arvatavasti tegelesid meeste värbamisega Vene sõjaväkke

India keskjuurdlusbüroo (CBI) teatas märtsis, et sellisel viisil sai petta umbes 35 India meest.

Uurimine „jätkub teiste süüdistatavate suhtes, kes on osa sellest rahvusvahelisest inimkaubitsejate võrgustikust“, teatas CBI.

Kahe sõjas hukkunud India mehe perekonnad teatasid Reutersile, et mehed läksid Venemaale, kuna neile pakuti sõjaväes „abistajate“ ametikohta.

India välisministeerium ütleb, et iga juhtum on Venemaaga „tugevalt üles võetud“. Venemaa pole teemat kommenteerinud.

Lisaks Indiale on ka teised Lõuna-Aasia riigid hoiatanud oma kodanikke selliste võrgustike eest, kuna ilmnenud on mitu juhtumit, kus on samamoodi inimesi petetud Vene sõjaväes võitlema.