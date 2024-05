Täna pärastlõunalgi istus valitsuse juhtladvik maha, et arutada, kuidas teooriat praktikas rakendada. Ilmselgelt on nägemused erinevad. Eriti sotside ja Reformierakonna puhul.

Võrklaev (Reformierakond) rääkis taustaks, et rahanduses on läinud mõnevõrra kehvemini, kui prognoosid mullu sügisel näitasid. „Püksirihma tuleb pingutada,“ nentis ta selle kohta, et tulusid pole laekunud piisavalt, mistap peab ka kuludele otsa vaatama.