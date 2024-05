Kohtla-Järve eirab haridusministeeriumi nõudmisi. Linnapea: meil on ainult üks haridusspetsialist

Haridus- ja teadusministeeriumi eestikeelsele õppele ülemineku juht Ingar Dubolazov ütles, et ministeerium küsis kõigi eestikeelsele õppele üleminevate koolide pidajatelt tegevuskava, et veenduda, kuidas on üleminek eestikeelsele õppele igas koolis planeeritud. „See võimaldab meil saada detailset infot, mis on edaspidi abiks erinevate meetmete disainimisel ja koolide toetamisel. Mullu oktoobris saatsime ka tegevuskava näidise,“ selgitas ta.