Välisministeerium kutsus GPS-signaali segamise tõttu välja Venemaa ajutise asjuri

„Satelliitnavigatsiooni häirimine Venemaa poolt on ajas üha kasvanud, see külvab segadust ja mõjutab tugevalt tsiviillennundust. Selle tegevusega rikub Venemaa Rahvusvahelise Telekommunikatsiooniliidu (ITU) raadioeeskirju, mille kohaselt on seda laadi häirete tekitamine keelatud, ning edastasime selle sõnumi ka Venemaa ajutisele asjurile.“