KUI TEEKS?! | Bedwettersi kitarrist Rauno Kutti pillimängust: keevitasin seitse tundi järjest kuni näppudest olid tükid väljas

Rauno räägib sellest, kuidas temast sai kitarrist. Meeletu harjutamise käigus sai sõrmed lõhkigi mängitud. Kuidas sai alguse tema bändikarjäär, mis tänaseks on väldanud üle 20 aasta Bedwettersi ridades?

Mehel oli ka emaga teatud kokkulepe - nii kaua kui ta elab tema katuse all, peavad koolis asjad korras. Raunol läks aega seitse aastat, aga lõpetatud see ülikool sai. Haridustee kulges pikemalt, sest mees käis õppimise kõrvalt ka tööl.

Tema elus oli üks ootamatu kogemus, tänu millele ta mõistis, et ei peaks enam vanemate rahakoti peal elama.

Miks on mees võtnud endale nii palju kohustusi, et kuidagi ei saa näiteks Bali saarele kolida? Kas talvemasendus on talle tuttav teema või hoopiski vastupidi?