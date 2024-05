Putin allkirjastas ajaloohariduse riikliku poliitika alused: Venemaa on rahvaid ühendav riik-tsivilisatsioon, mis on andnud tohutu panuse ülemaailmsesse arengusse

Dokumendis öeldakse, et ajaloohariduse aluseks Venemaal on teaduslik ajalootundmine, vahendab Interfax.

„Venemaa on suur riik paljude sajandite pikkuse ajalooga, riik-tsivilisatsioon, mis ühendab vene ja teised rahvad Euraasia ruumis ühtseks kultuurilis-ajalooliseks tervikuks, mis on andnud tohutu panuse ülemaailmsesse arengusse,“ öeldakse dokumendis. „Vene ühiskonna eneseteadvuse aluseks on kogu Venemaa ajaloo jooksul moodustunud ja arenenud traditsioonilised vaimsed ja kõlbelised ning kultuurilis-ajaloolised väärtused, mille säilitamine ja kaitsmine on riigi ja selle paljurahvuselise rahva harmoonilise arengu kohustuslik tingimus ning Vene Föderatsiooni suveräänsuse lahutamatu koostisosa.“