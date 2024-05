GRAAFIKUD | Europarlamendi reitingud: Keskerakonnal on oht jääda mandaadita, Aivo Peterson on kaheksandal kohal

Erakondadest on kõige populaarsem SDE (21,4%), järgnevad Reformierakond (19,3%) ja EKRE (17,9%). Küsitlusele vastas 3503 valimisõiguslikku kodanikku.

Vastajatel paluti öelda, et kui järgmisel pühapäeval toimuks Euroopa Parlamendi valimised, siis millist kandidaati nad eelistaksid. Kolmele kõige populaarsemale kandidaadile järgnevad Riho Terras (7,9%), Mihhail Kõlvart (6,1%) ning Urmas Reinsalu (5,4%). Populaarseim üksikkandidaat on Tanel Talve (1,6%).

Suurimad muutused võrreldes aprilli reitinguga on toimunud Keskerakonna toetuses. Selles mängib olulist rolli erakond KOOS, kelle ainsa kandidaadi, Aivo Petersoni, toetus on 3%. Valdav enamus sellest tuleb muust rahvusest valijate hulgast. Jana Toomi toetus on kuuga langenud 3,5%-lt 2,2% peale.

„Kui mõned nädalad tagasi tundus, et väga palju üllatusi nendel Euroopa Parlamendi valimistel varuks ei ole, siis hetkel on mõne erakonna jaoks muutunud olukord natuke pingelisemaks ja mõne jaoks samas ka turvalisemaks. Kõige olulisem muutus toetuses puudutab Keskerakonda. Nende üldine toetus EP valimistel on langenud umbes poolteist protsendipunkti (hetkel 9.4%),“ ütles Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder.

„Hetkel on Keskerakonna tõenäosus jääda oma kohast ilma ilmselt umbes sama suur kui tõenäosus see koht saada. Keskerakonna käekäiku mõjutab olulisel määral hetkel Eesti riigi reetmise eest kohtu all olev Aivo Peterson ning tema erakond Koos, kelle toetus küündib kolme protsendini,“ märkis Mölder.

Mölder märkis, et ülejäänud erakondade puhul ei ole märgata suuremate tagajärgedega muutusi võrreldes Norstati ja Ühiskonnauuringute instituudi eelmise EP valimiste küsitlusega.