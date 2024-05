Gruusia võimupartei hakkab koostama „vägivallas, ähvardustes ja šantaažis“ osalevate inimeste nimekirja

„See andmebaas pannakse üles spetsiaalsele veebilehele ja see saab olema Gruusia kodanike jaoks üldiselt ligipääsetav ja läbipaistev. Nende isikute vastu võetakse tarvitusele kõik meetmed põhiseaduse ja seaduse raames, et seaduserikkumised, vägivald ja ähvardused ei jääks riigi või ühiskonna reaktsioonita,“ ütles Papuašvili, vahendab Ehho Kavkaza.

„Oluline on moraalne hinnang kampaaniale, mille on valla päästnud rahvuslik liikumine, viha-, ähvarduste, šantaaži- ja survekampaaniale nii üksikisikutele kui ka nende perekonnaliikmetele. Me mäletame näiteks, et hiljuti avaldasid aktivistid survet sportlastele ja artistidele, nende perekonnaliikmetele, ning üldsusele sai teatavaks, et neile avaldati survet, et nad teeksid soovitud avaldusi, avaldati erinevate inimeste isikuandmeid,“ lausus Papuašvili.