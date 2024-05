FOTOD | Politsei tabas Tallinnas viis rahvusvaheliselt tegutsenud narkokurjategijat

Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Rait Pikaro sõnul on praeguseks menetlusetapiks alust kahtlustada, et tegemist oli suurema kaliibriga kurjategijatega, kes olid ise nii uimastite sissetoojad kui ka edasimüüjad. Ainet toodi Eestisse Lätist. „Kogusime mitme kuu jooksul tõendeid, jälgisime kurjategijate tegevust ning pidasime osa grupist kinni otse teolt ehk ajal, mil nad vedasid uimasteid Lätist Eestisse,“ ütles Pikaro. Pikaro sõnas, et kurjategijatel võib olla karistamatuse tunne ja arvamus, et nad ei jää vahele, kuid politsei saab nende tegevusest varem või hiljem teada. Selle paratamatusega peavad arvestama ka kõik kurjategijahakatised, kelle unistus on pürgida kuritegelikus ahelas võimalikult kõrgele.