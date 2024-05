KUULA | Sõeluuringud – kellele ja kuidas?

Tutvume lähemalt sõeluuringute hingeeluga – selgitame, mida ja mismoodi sõeluuringutega otsitakse ning kuidas on võimalik sõeluuringul osaleda. Räägime ka sõeluuringutega seotud uuendustest – juttu tuleb nii emakakaelavähi sõeluuringu kodutestist kui ka rinnavähi sõeluuringu sihtrühma laiendamisest. Üheskoos arutleme, miks on varajane avastamine vähiravis nii kriitilise tähtsusega ning mis võib põhjustada seda, et kutsutud inimene sõeluuringule ei jõua. Viimase osas on dr Ojamaa kindlal arvamusel, et meie tervis on meie endi kätes ja kui on võimalus midagi enda jaoks teha, tuleb seda teha – hoida oma tervist. Ta lisab: „Seda kindlasti eriti rinnavähi puhul, mis on kõige sagedasem naiste kasvaja – mida arenenum riik, seda rohkem seda kasvajat esineb.“