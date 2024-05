Erakondade reitingud: Reformierakonna toetusprotsent ületas EKRE oma

Nädalaga ei kasvanud ega kahanenud märkimisväärselt ühegi erakonna toetus. Isamaa püsib kindlalt liidrikohal ning vahe teisel kohal oleva Reformierakonnaga on 9,3 protsendipunkti. Kolmandal kohal oleva EKRE ja teisel kohal oleva Reformierakonna vahe on 0,4 protsendipunkti. Kuigi reitingutabelis on Reformierakond tõusnud hetkel EKRE ette teisele kohale, on nende kahe erakonna toetus jätkuvalt praktiliselt võrdne.