Szmydt avaldas sotsiaalmeediaplatvormil X kirja, kus ta teatas, et asub „viivitamata“ tagasi Varssavi halduskohtu kohtuniku ametikohalt protestiks „Poola Vabariigi võimude ebaõiglase ja kahjuliku poliitika“ vastu seoses Valgevene ja Venemaaga , vahendab Euractiv.

„See on ka protestiakt tegevuse vastu, mille eesmärk on suruda minu riik otsesesse sõjalisse konflikti Valgevene Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooniga,“ ütles kohtunik kohtu juhile saadetud kirjas.

Kiri on ühtlasi üleskutse Poola võimudele „normaliseerida ja reguleerida heanaaberlikke suhteid“ nii Minski kui ka Moskvaga, lisas ta.

Szmydt esines esmaspäeval pressikonverentsil Minskis, kus ta kiitis Valgevene presidendi Aljaksandr Lukašenka režiimi „õitseva riigi“ juhtimise eest ja kritiseeris Poola valitsust, öeldes, et nad on USA ja Ühendkuningriigi mõju all.