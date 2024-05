Veebruaris kirjutas Eesti Päevaleht, et haridus- ja teadusministeerium oli koostanud nimekirja alla 100 õpilasega gümnaasiumidest, et alustada omavalitsustega läbirääkimisi nendesse vastuvõtt lõpetada. Esimesena võeti ette alla 40 õpilasega gümnaasiumid, mida on Eestis 14. Nendest 14 koolist kolme kohta oli juba toona teada, et need suletakse, kuid ülejäänud omavalitsused koole sulgema ei kiirusta.