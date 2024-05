Politsei otsib endiselt Pärnus kadunud 15-aastast Mirejat.

Pärnu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Keiju Püvi ütles, et politsei on pidevalt suhelnud Mireja lähedastega, et koguda lisainfot tema leidmiseks ning kontrollinud tüdruku võimalikke viibimiskohti, kuid pole seni teda leidnud.

Püvi sõnul võib tüdruk liikuda nii ühistranspordiga kui jalgsi. „Üks võimalus on ka see, et tüdruk on püüdnud liikuda hääletades Pärnust Läti poole. Seega kui mõni autojuht on tüdrukut märganud või ta Läti suunal auto peale võtnud, siis palun tal kindlasti politseiga ühendust võtta,“ lisas Püvi.