Tartus õppiv Gruusia aktivist: meie riik on Kremlile alluvate poliitikute tõttu eksistentsiaalses ohus

Melita Pachulia uurib Tartu ülikooli magistriõppes desinformatsiooni ja ühiskonna vastupanuvõimet. Eraviisil korraldab ta kohalike grusiinide ja nende toetajate meeleavaldusi Gruusias arutatava välisagentide seaduse vastu, mis ähvardab opositsiooni sõnul riigi Venemaa rüppe paisata. Pachulia tunnistab, et võõrsil elades on Gruusia sündmusi valus jälgida ja ta üritab anda parima, et kodumaa olukorrale tähelepanu juhtida. 20. aprillil korraldas ta Gruusia kodanikuühiskonna toetuseks Tartu reakoja platsil meeleavalduse ning järgmine on plaanis kolmapäeval, 15. mail.