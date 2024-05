Patriarh Kirill nimetas Putinit heaks, targaks ja südamlikuks inimeseks

„Me palvetame teie eest tugevalt ja teame, et need sõnad ei ole teie jaoks tühi sõnakõlks, et te ise palvetate, ning on suure jumala armuga märgitud aeg, kui Venemaa eesotsas on õigeusklik inimene, kes ei häbene oma usku. Ja miljonid venemaalased näevad juhis mitte ainult edukat poliitikut, vaid ka head, tarka ja südamlikku inimest,“ lausus patriarh Putinile, vahendab Life.