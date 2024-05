Politsei palub abi Tallinna pargis luusinud poolpalja mehe tuvastamisel

Ida-Harju jaoskonna Kesklinna piirkonnagrupi juht Liisa Merekivi sõnas Delfile, et kohe pärast info laekumist, alustas politsei mehe isiku tuvastamist, kuid seni ei ole see õnnestunud.

„Kogukonna turvalisuse tagamiseks on piirkonda suunatud rohkem politseipatrulle, ka teevad piirkonnapolitseinikud seal ja teiste mänguväljakute läheduses pistelisi kontrolle,“ jätkas ta.

Tegemist on umbes 50+ vanuses meesterahvaga, kes on 170-180 cm pikk ja halli värvi juustega. Kui kellelgi on infot tema isiku kohta, palutakse sellest teada anda e-maili aadressil liisa.merekivi@politsei.ee.