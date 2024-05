Airobot: nutikas ventilatsioonisüsteem, mis sobib meie kliimasse!

Veedame ligi 90 % oma ajast siseruumidest. Ja just see on põhjus, miks kvaliteetne õhk ei peaks olema luksus, vaid must have! Airoboti minimalistlik disain ja madal müratase teeb sellest suurepärase valiku nii suuremate kui väiksemate kodude jaoks.

Kuni 30% kokkuhoid energiakuludelt. Airoboti ventilatsiooniseade suudab erinevaid andmeid analüüsides teha kindlaks, kas ruum on tühi või mitte. Kui kedagi parajasti siseruumis ei viibi, lülitab see end kõige minimaalsemale kiirusele. Kui ruumis ei viibita näiteks 8 tundi, aitab see kokku hoida 30% elektrienergiat – seeläbi suureneb kokkuhoid küttekuludelt.

Nutikad andurid . Nutikad sensorid analüüsivad pidevalt õhukvaliteeti ja reguleerivad vastavalt sellele õhu liikumist. Näiteks hoiavad need „pilku peal“ temperatuuril, CO 2 -l ja niiskustasemel.

Airoboti ventilatsiooniseadmed on tõenäoliselt maailma parimad soojustagastusega ventilatsiooniseadmed . Kuid mis need eriliseks muudab?

Airoboti ventilatsiooniseadmed on tuntud kõrge kvaliteedi, energiasäästlikkuse ja kasutajamugavuse poolest. Need tagavad parima sisekliima ka aastate pärast ja sobivad ideaalselt just meie kliimasse.

Ventilatsiooniseadme valimine on pikaajaline investeering ja seetõttu tuleks see otsus põhjalikult läbi mõelda. Üldjuhul projekteeritakse ventilatsioonisüsteem 10-15 aastase perspektiiviga.

Väga hea seade allergikutele!

Ligi 15% kodudest on sellised, kus esineb allergiaga seotud probleeme. Kvaliteetne sisekliima aitab seda ennetada! Kõikides Airobotides on standardvarustuses peenosakesi mõõtev andur. Sensor mõõdab pidevalt ruumis oleva tolmu hulka ja annab kasutajale märku, kui olukord läheb halvaks – suurepärane lahendus allergikutele!

Ventilatsiooniseadmed äripindadele

Nii palju, kui on erinevad äripindu, on ka erinevaid ventilatsioonilahendusi. Ventilatsiooni projekteerimisel ja paigaldusel lähtume ruumi eripäradest ning kehtivatest mürataseme standarditest. Piisav õhuvahetus on teie töötajate tervise ja töövõime seisukohast kriitilise tähtsusega. Selleks, et kõigil oleks ruumis hea olla ja töötajaid ei kimbutaks näiteks peavalud või väsimus, peab kogu õhk vahetuma kahe tunni jooksul.

Airoboti ventilatsioonisüsteem tagab vajaliku õhuvahetuse nii kontoris kui ka suuremal äripinnal.

Miks valida Airoboti ventilatsiooniseade?

Airobot täiendab oma süsteeme pidevalt ja kõik uuendused on teie jaoks alati tasuta. Ja kui peaks ilmnema mõni tehniline probleem, on see üldiselt kaugteel lahendatav – remondimehe kutsumine on minevik! Valides Airoboti ventilatsioonisüsteemi, saate olla kindlad, et teie siseruumides on 24/7 kvaliteetne ja vajalik õhuvahetus.

Airoboti tootevalik Meie e-poest leiate suure valiku Airoboti ventilatsiooniseadmeid. Kõik need on loodud just meie põhjamaise kliima jaoks ja peavad vastu ka kõige käredamale pakasele. Tutvustame mõnda neist pisut lähemalt. Ventilatsiooniseade Airobot L ERV Airobot L ERV on niiskus- ja soojustagastusega ventilatsiooniagregaat, mis sobib ideaalselt nii kodude kui ettevõtete jaoks. Seade kinnitub lakke ja sobib 100 - 140 m² ruumidesse. Soovi korral saate selle paigaldada nii, et see üldse silma ei riivaks. Integreeritud andurid hoiavad teie sisekliimal 24/7 "pilku peal". Ventilatsiooniseade Airobot S1 ERV Airobot S1 ERV on niiskus- ja soojustagastusega ventilatsiooniseade, mis sobib suurematesse, 140 – 180 m², hoonetesse. Elegantne disain, kõrge energiasääst ja nutikus on märksõnad, millega seda kirjeldada. Erinevad andurid ja režiimid tagavad ruumides alati just sellise sisekliima, mida te vajate. Lisavarustusse kuulub tolmuosakeste andur ja väliste lisaseadmete juhtimise võimekus, sh maaküttel põhinev eelküte ja jahutus. Ventilatsioonseade Airobot V8 ERV Airobot V8 ERV on niiskus- ja soojustagastusega ventilatsiooniseade, mille suur õhuvooluhulk (500 m³ ja rohkem) teeb sellest hea valiku 250 m² ja suuremate hoonete jaoks. Sarnaselt kahele eelnevale seadmele, on see varustatud erinevate andurite ja režiimidega. Lisaks on selle lisavarustuses raam põrandale paigaldamiseks, tolmuosakeste andur ja seinapealne juhtpult VE1. Hea valik suuremate äripindade ja eramute jaoks.

Aitame valiku tegemisel

Mõistame, et ventilatsioonisüsteemi valimine on suur otsus. Aitame teid igal sammul, leides just teie äripinna või eramu jaoks parima valiku.

Päringutele vastame kolme tööpäeva jooksul ja teeme teile kiirelt pakkumise!