Kohtunik leidis, et Trump rikkus kümnendat korda vaikimismäärust, ja ähvardas ta arestimajja saata

„Härra Trump, on tähtis, et te mõistaksite, et viimane asi, mida ma tahan, on teid arestimajja panna. Te olete Ühendriikide endine president ja võib-olla ka järgmine president,“ ütles Merchan. „Selle otsuse ulatus ei ole mulle arusaamatu, aga lõpuks pean ma oma tööd tegema. Seega nii palju, kui ma ka arestisanktsiooni määrata ei taha /.../ tahan ma, et te mõistaksite, et ma teen seda, kui see on vajalik ja asjakohane.“