Iisrael teatas, et Hamasi heaks kiidetud relvarahukokkulepe on nende nõudmistest kaugel ja operatsioonid Rafahis jätkuvad

Hamas teatas eile oma avalduses, et rühmituse poliitilise büroo juht Ismail Haniyeh ütles Katari peaministrile ja Egiptuse luureministrile, et Hamas võttis vastu nende ettepanekud relvarahu ja pantvangide alase kokkuleppe kohta, vahendab CNN.

Iisrael teatas aga, et Hamasi heaks kiidetud tingimused on endiselt kaugel Iisraeli nõudmistest, ja kordas kindlaks jäämist Rafahi ründamisele. Iisrael teatas, et sealne sõjakabinet otsustas ühehäälselt operatsiooniga jätkata, et Hamasile sõjalist survet avaldada. Siiski nõustus Iisrael saatma edasisteks läbirääkimisteks delegatsiooni vahendajate juurde.