FOTOD | Tallinna-Tartu maanteel hukkus raskes liiklusõnnetuses inimene

Lääne prefektuuri operatiivjuht Margus Kaldma ütles, et esialgsetel andmetel juhtus õnnetus, kui kõrvalteel liikunud KIA juht sõitis peateele ning ette seal liikunud veokile. Sõiduautot juhtinud 73-aastane mees sai sedavõrd raskelt viga, et meedikutel ei õnnestunud tema elu päästa ning ta suri sündmuskohal. Õnnetuse hetkel oli mees autos üksi, tema turvavöö oli praegustel andmetel kinnitatud.

Veoautot Scania juhtis 67-aastane mees. Õnnetuse hetkel oli mees kaine, tal on juhtimisõigus ning vigastada ta ei saanud.

Õnnetus juhtus Mäekülas Tallinn-Tartu maantee 85. kilomeetril, kus suurim lubatud sõidukiirus on 70 km/h.

Juhtunu osas alustas politsei kriminaalmenetlust ning õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Tänavu on juhtunud rohkem kui 350 liiklusõnnetust, kus inimesed said viga. Hukkunud on kümme inimest. Mullu samal perioodil hukkus liiklusõnnetustes 15 inimest.