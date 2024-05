Hiina liider Xi tuli Euroopasse rääkima majandusest, aga pidi rääkima ka Ukrainast

Ringreisi esimene ja peamine sihtkoht oli hoopis Pariis, kuhu president Emmanuel Macron kutsus selleks ajaks kohale ka Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni. Mõlema poole sõnul taheti kohtumisel selgitada, kas omavahelistes kaubandustülides on kompromissilootust. Hiina diplomaadid kinnitasid rahvusvahelisele meediale, et Xi põhieesmärk ongi kaubandussuhteid parandada, sest Hiina majandus on nigelas seisus ja Hiinasse üha vastumeelsemalt suhtuv USA üritab veenda ka Euroopat enda eeskuju järgima.