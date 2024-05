VIDEO | Haridusminister Kristina Kallas: e-eksamite tegemine lükkub edasi 2026. aasta kevadesse

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ütles, et täna sai haridusministeerium põhjaliku ülevaate sellest, milline on olnud tagasiside e-katseeksamitele. Sealt koorus välja kaks murekohta.

„Ühelt poolt õpilased pole saanud piisavalt harjutada elektroonilisel viisil eksamite tegemist, kuna nad on seni teinud asju kirjalikult paberil, siis uus töövahend oli nende jaoks kohati võõras ja tekitas stressi. Teine põhjus oli, et meil pole ikka üldse kindlust selles, et koolide tehniline baas on e-eksamiteks valmis, et koolidel on nõuetele vastav arvutipark olemas iga õpilase jaoks,“ ütles Kallas.