DELFI UKRAINAS | Koht, kuhu venelased tulevad surema. „Nad saadetakse lihtsalt põllule jooksma nagu jänesed“

Sõdur varjunimega Melehh näitab oma varjendit, kus elab kokku neli inimest. Ruumi oleks ka viiendale, aga Melehh räägib, et neljal on siin mugavam – jätkub ruumi ka isiklike asjade hoidmiseks. „See siin norskab eriti valjusti,“ viipab Melehh ühe magamiskoha poole. „Aga oleme harjunud, oleme üle kahe aasta koos olnud.“

Sõdur uurib, ega kellelgi ole vaja internetti, sest meie telefonid on siin sätitud lennurežiimile ja varjendis on kättesaadav Starlinki side. „Talvel on siin mõnus, lihtsalt kütad ja läheb kohe soojaks, sõna otseses mõttes 10–15 minutiga,“ räägib Melehh tellistest ahjule osutades. „Isegi parem kui kodus. Kõik on siin viimase peal. Kui peatusime ühes külas, oli sealset ruumi palju raskem kütta, kaks-kolm tundi pidi kütma, et sooja saada.“