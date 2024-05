Kuidas iseloomustada Moldova poliitikat? Millised on sealsed põhiprobleemid?

Poliitiliselt on Moldova võrdlemisi ebastabiilne riik, mis asub kahe maailma piiril. Ühel pool on lääne tsivilisatsioon, kuhu idee poolest võiksid rumeenia keele kõnelejad kuuluda. Teisel pool nn Vene Maailm, mis on lihtrahva silmis harjumuspärasem ja ideoloogiliselt hingelähedasemgi. Tänapäeva Euroopas on raske leida teist sellist riiki, kus kommunistide-sotsialistide populaarsus oleks mäekõrgune. Neile meeldiks kangesti vana aja tagasitulek.