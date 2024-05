Iisraeli kaitsevägi kutsus palestiinlasi üles Rafahi idaosast evakueeruma

Iisraeli kaitseväe teatel on operatsioon piiratud ulatusega ja hinnangute järgi peaks lahkuma umbes 100 000 inimest. Pealtnägijad ütlesid Reutersile, et on täna näinud palestiina perekondi Rafahi idaosast lahkumas.

Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant ütles täna, et kuna Hamasi keeldus vahendatud läbirääkimistest pantvangide vabastamiseks, on Rafahis vaja sõjalist tegevust. Ei ole selge, kas Gallant viitas sellele, et sõjaline operatsioon Rafahis on alanud.