USA esindajatekoja demokraatide juht: kui Ukraina peaks langema, võib USA olla sunnitud oma sõjaväelastega sekkuma

„Me ei saa lasta Ukrainal langeda, sest kui see juhtub, on märkimisväärne tõenäosus, et Ameerika peab konflikti sekkuma – mitte lihtsalt oma rahaga, vaid oma sõjaväelastega,“ ütles Jeffries CBS Newsi saatele „60 Minutes“.

Jeffries usub, et Venemaa president Vladimir Putin püüab taasluua Nõukogude Liitu, ja seda tehes ohustab ta NATO liitlasi. Jeffries tõi esile, et Putini sissetung Gruusiasse ei lõppenud seal, nagu ka Krimmi ülevõtmine.

„Kas me peaksime sellise pideva agressiooniga vastamisi olles uskuma, et kui me lubame Vladimir Putinil Ukrainas edu saavutada, peatub ta ainult Ukrainas? Loomulikult mitte,“ ütles Jeffries.

„Vabariiklikus Parteis on üha suurem Putini-meelne kildkond, kes ei taha Ukrainat toetada ja usub mingil põhjusel, et Venemaa ei ole Ameerika Ühendriikide vaenlane,“ ütles Jeffries.

Nii ei arva ainult tema. Ta viitas esindajatekoja väliskomitee vabariiklasest esimehe Michael McCauli ja luurekomitee vabariiklasest esimehe Mike Turneri eelmisel kuul öeldule. Mõlemad on intervjuudes märkinud, et nende erakonda on imbunud Vene propaganda.

Jeffriese sõnul juhib Venemaa toetamist Marjorie Taylor Greene.

Esindajatekojas Ukraina abipaketi vastu hääletanute hulgas oli J. D. Vance, kes kirjutas eelmisel kuul arvamusartikli, milles väitis, et Ukrainal puudub elavjõud ja sõjaline jõud Venemaa vastu edu saavutamiseks ning USA toetusest selle muutmiseks ei piisa.

Jeffries osutas sellele vastates sellele, et Ukraina on suutnud Vene vägesid üle kahe aasta tagasi hoida.

„See on olnud iga definitsiooni järgi strateegiline edu,“ ütles Jeffries. „Ja nii levitavad need, kes tahavad Ameerika inimesi veenda, et Ukraina jõupingutused on olnud läbikukkumine, Vladimir Putini propagandat. Sest faktid ütlevad täpselt vastupidist ja seetõttu on tähtis töö lõpule viia. See on Churchilli või Chamberlaini hetk.“