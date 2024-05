Kasahstani eksminister peksis oma naise restoranis surnuks. Võigas kuritegu laotub nüüd lahti rahva silme all

Bišimbajevi (44) protsess on riigis esimene, mida kantakse veebis üle. Seda on võimalik vaadata otse YouTube`i vahendusel. Nii näevad miljonid elanikud, millega pikka aega kestnud perevägivald päädib. Sky News kirjutab, et ühe 2018. aasta uuringu kohaselt sureb Kasahstanis igal aastal koduvägivalla tagajärjel vähemalt 400 naist.