Iltalehti kirjutab, et Sompasauna nimeline asutus on sealse Kalasadama kandis vee ääres. Seal on aastaringselt avatud kolm erinevat sauna ja ujumiskoht. Puuduvad töötajad, riietusruumid ja dušid. Tegu on segasaunadega ning on iga külastaja vaba valik, kas olla ujumisriietes või alasti. Piletit pole, küll on kombeks teha sümboolne annetus ja enda järel viisakalt koristada.