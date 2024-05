VIDEO | Lätis tegi väikelennuk Tallinna maanteele hädamaandumise

„Politsei käsutuses olev esialgne informatsioon näitab, et lennuk tegi hädamaandumise tiivaosas ilmnenud tehniliste probleemide tõttu,“ ütles politsei esindaja.

Pilootide koolitaja Juris Ignatovičs kommenteeris Läti Delfile, et lennuki roolis oli instruktor - ja see mängis olulist rolli selles, et vahejuhtum lõppes õnnelikult ja keegi vigastada või surma ei saanud.