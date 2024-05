Macron: Euroopa vajab Hiinaga rohkem vastastikuseid majandussidemeid

Singapuri riikliku ülikooli politoloogia dotsent Chong Ja Ian ütles CNN-ile, et Prantsusmaa on loonud omale maine, et on Euroopa Liidus üsna sõltumatu tegutseja ja soovib luua distantsi USAg. „Xi võib tahta Macroni testida, et näha, kas ta suudab Euroopat Põhja-Ameerikast võõrandada,“ märkis ta, lisades, et Hiina huvides on tugevdada oma suhteid ühe mõjukaima Euroopa riigiga.