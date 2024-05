VIDEO | Põhja-Korea uus diktaatori ülistuslaul sai TikTokis populaarseks

Aprilli keskpaigas avaldati Põhja-Koreas järjekordne propagandapala, milles ülistatakse juht Kim Jong Uni. Näiteks nimetatakse teda laulus „sõbralikuks isaks“ ja „suurepäraseks juhiks“. Lisaks kutsutakse laulus üles Kimi üle hooplema.

Esimest korda kanti pala orkestri saatel ette 16. aprillil, kui Põhja-Koreas tähistati suurejooneliselt 10 000 uue kodu valmimist. Riigi kontrolli all olev meedia kandis seda ka televisioonis üle. Päev hiljem lasti riigitelevisiooni eetrisse laulu muusikavideo.

Kimide perekonna dünastia on Põhja-Koread valitsenud alates selle asutamisest pärast teist maailmasõda ja püüdnud tugevdada oma võimu, luues enda ümber isikukultust. Selleks on ka varem propagandalaule loodud.

Põhja-Korea muusikat uuriv Cambridge’i ülikooli teadlane Alexandra Leonzini ütles BBC-le, et Põhja-Korea loodab selleks lihtsatele ja meeldejäävatele meloodiatele. Tema sõnul usub riigi valitsus „seemneteooriasse“, mis tähendab, et iga teos peab sisaldama ideoloogilist seemet, sõnumit, mida kunsti kaudu rahva sekka levitada. Muusika on selleks üks mõjusamaid tööriistu.

Diktaatorit ja tema perekonda ülistavad laulud on mõeldud kohalikele. Sageli käib selliste lauludega kaasas mõni tants ja neid mängitakse kõlaritest avalikel väljakutel.

Kuid seekordne sündipala on paari nädala jooksul hakanud TikTokis oma elu elama ja kogub noorema põlvkonna seas populaarsust, vahendab BBC. Platvormi kasutajate sõnul on tegemist lihtsalt suurepärase looga. „See laul vajab Grammyt“, „See on kõige meeldejäävamal viisil düstoopiline“ on kommentaarid TikToki videote all.

Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et seekordne ülistuspala sarnaneb kõla poolest lääne pophittidega. „Antud juhul kõlab see nagu ABBA,“ ütles Korea ülikooli Põhja-Korea analüütik Peter Moody. „See on meeleolukas ega saaks olla meeldejäävam ja rikkalik orkestriheli on suurejooneline.“