Prokuratuur otsustas Ago Kõrgvee suhtes kriminaalmenetlust mitte alustada

Kõrgvee on varasemalt väitnud, et tema vallandamine polnud meditsiinialane, vaid poliitiline otsus. Näiteks oli tema sõnul nõukogule vastukarva juhi püüdlus arendada haiglas eestikeelset suhtlust. Haigla nõukogu esimees Aleksei Jevgrafov sellega ei nõustu ning on kinnitanud, et probleemid haigla juhtimisega olid pikaajalisemad ja sügavamad.