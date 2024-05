Biden nimetas Jaapanit ja Indiat ksenofoobseteks riikideks

Rahakogumisüritusel, kus annetajateks olid peamiselt Aasia ameeriklased, ütles Biden, et eelseisvad USA valimised puudutavad „vabadust, Ameerikat ja demokraatiat“ ja, et riigi majandus õitseb „teie ja paljude teiste tõttu“, vahendab The Associated Press.

„Miks? Sest me tervitame immigrante,“ ütles Biden. Tema sõnul on Hiinal, Jaapanil, Venemaal ja Indial nii palju majanduslikke probleeme, sest „nad on ksenofoobsed“ ja „ei taha migrante“.

Biden lisas, et immigrandid on need, kes teevad USA-d tugevaks, sest neil on „palju töötajaid, kes tahavad siin olla ja tahavad panustada“.

USA valitsus selgitas hiljem, et presidendi kommentaar oli mõeldud selgitamaks, et „USA on immigrantide riik ja et immigrandid teevad USA tugevamaks“ ning tal ei olnud „kavatsust õõnestada“ USA-Jaapani suhteid.

Jaapani USA saatkonna sõnul oli Jaapani ksenofoobseks nimetamine „kahjulik“, vahendab BBC. Saatkond ütles avalduses: „On kahetsusväärne, et mõned kommentaarid ei põhine Jaapani poliitika täpsel mõistmisel.“

India välisminister Subrahmanyam Jaishankar lükkas tagasi Bideni kommentaari, vahendab Reuters. Ta ütles, et riigi majandus „ei ole takerdunud“ ja lisas, et India on ajalooliselt olnud väga avatud ühiskond.