Moskva: NATO õppused näitavad, et allianss valmistub võimalikuks konfliktiks Venemaaga

Pressiesindaja Maria Zahharova tõrjus sel nädalal NATO süüdistust, et Venemaa tegeleb hübriidrünnakutega alliansi liikmesriikide vastu. Ta ütles, et tegemist on eksitava „desinformatsiooniga“, mille eesmärk on juhtuda inimeste tähelepanu alliansi tegevusest kõrvale, vahendab Reuters.