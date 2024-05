Iga-aastast lauluvõistlust varjutab sel aastal Iisraeli ja Hamasi konflikt. Rootsi seisis juba varasemalt silmitsi kõrgendatud julgeolekuprobleemidega, mille tulemusena on Malmös oodata riigi läbi aegade üht suurimat politseitööd, vahendab BBC.

Malmö on üks Rootsi mitmekesisemaid linnu - seal on umbes 1200-liikmeline juudi kogukond ja ka märkimisväärne palestiinlaste kogukond. Lauluvõistlus on kuude jooksul tekitanud tugevaid tundeid ja iganädalasi proteste.